62-årig stjerne helt nøgen i ny film: - Ekstremt udfordrende

Emma Thompson har efterhånden prøvet lidt af hvert, men i en alder af 62 år kan stjerneskuespilleren stadig blive udfordret på jobbet.

I forbindelse med den kommende film 'Good Luck to You, Leo Grande', hvor hun spiller den ene af hovedrollerne, skal hun nemlig smide alt tøjet i en scene - noget, der ikke var helt nemt for hende.

- Sophie, Daryl og jeg øvede scenen helt nøgne, og vi talte om vores kroppe, og hvordan vi har det med vores kroppe. Vi talte om, hvad vi havde det svært med ved vores kroppe, og hvad vi godt kunne lide, og vi beskrev hinandens kroppe, siger hun til Entertaintment Weekly.

- Det var en stor udfordring at være nøgen i en alder af 62 år, siger hun og fortæller, at scenen handler om, at hendes karakter skal stå alene foran et spejl, inden hun smider den badekåbe, hun har på.

Forfærdelige krav

I filmen spiller Emma Thompson en fraskilt skolelærer, der hyrer en mandlig escort (spillet af Daryl McCormack) i håbet om at få en orgasme for første gang.

'Good Luck to You, Leo Grande' skal forsøge at nedbryde tabuer omkring sex og tegne et positivt billede af folks forhold til deres kroppe. Den kommer i en tid, hvor der stadig er alt for mange krav til, hvordan især kvinder skal se ud, mener Emma Thompson.

- Intet har ændret sig i forhold til de forfærdelige krav til, der er til kvinder i virkeligheden og i skuespilsbranchen. Man skal stadig være lige så tynd, som man altid har skullet, og på nogle områder synes jeg faktisk, det er værre nu, siger skuespilleren.

De høje krav til kvinder mærker hun også selv.

- Jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det (været nøgen på skærmen, red.), før jeg nåede den alder, jeg har nu. Men den alder, jeg har, gør det også ekstremt udfordrende, for vi er ikke vant til at se kroppe, der ikke har fået lavet noget, på skærmen, lyder det fra stjerneskuespilleren.