70 tatoveringer til ære for sin hustru: - Hun græder altid

Brooklyn Peltz Beckham har over 100 tatoveringer - og størstedelen er til ære for hustruen Nicola

Man skal ikke kigge længe på Brooklyn Peltz Beckham for at indse, at han elsker tatoveringer.

Den 23-årige kendissøn fortæller til USA Today, at han har over 100 tatoveringer - og at 70 af dem er til ære for Nicola Peltz Beckham, som han tidligere i år blev gift med.

- Hun græder altid, når jeg får en ny tatovering. Jeg elsker altid at overraske hende med nyt blæk, siger han til mediet.

Det virker dog ikke til, at der altid er lagt så mange tanker bag, før han lægger sig under nålen. En af tatoveringerne er blandt andet ordet 'Married' (gift, red.)'.

- Jeg tænkte: åh, vi er gift, så hvorfor ikke? Det var ikke noget, jeg tænkte måneder over. Jeg blev gift for fem måneder siden, så hvorfor ikke?

Planlægger familie

Brooklyn Peltz Beckham fortalte for nylig, at han drømmer om en stor familie og gerne vil have ti børn - og helst inden alt for længe.

- Jeg har altid ønsket at være en ung far. Jeg vil elske at stifte familie snart, men det bliver, når min hustru er klar, siger han og tilføjer, at antallet også er op til hende - men selv vil han gerne have ti, sagde han til ET, hvor hustruen gjorde det klart, at det ikke blev lige med det samme.

- Vi har ikke planer om at få børn i løbet af det kommende år. Men vi vil elske at have en stor familie en dag - vi vil gerne have vores egne børn, og vi ville også elske at adoptere, fortalte 27-årige Nicola.

Nicola Peltz Beckham er skuespiller og har blandt andet medvirket i tv-serien 'Bates Motel' og filmen 'Transformers: Age of Extinction'. Hun er desuden datter af milliardæren Nelson Peltz og modellen Claudia Heffner.

Brooklyn Peltz Beckham er den ældste søn af tidligere fodboldspiller David Beckham og Spice Girl Victoria Beckham.