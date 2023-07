72-årig fængslet efter stjernes død

I september 2021 blev stjerneskuespilleren Michael K. Williams fundet død i sin lejlighed. Han havde taget en overdosis af heroin, der var blevet tilføjet det farlige stof Fentanyl.

Siden blev flere sigtet med forbindelse til sagen, og en enkelt har allerede tilstået at have solgt ham stofferne.

Natten til onsdag dansk tid faldt der så endnu en dom i sagen. Denne gang til 72-årige Carlos Macci.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Dommen lyder på 2,5 års fængsel, og forud for domsafsigelsen havde flere plæderet for, at dommeren skulle se på sagen med milde øjne, heriblandt Michael K. Williams' egen nevø.

Det havde dog en skærpende virkning for dommeren, at 72-årige Macci ikke var stoppet med at sælge stoffer efter skuespillerens død.

Annonce:

'Det tynger mig'

Carlos Macci har selv levet et liv med stofmisbrug og har over 20 tidligere domme bag sig. Misbruget gør dog, at Michael K. Williams' nevø, Dominic Dupont, bad dommeren om at give ham en mildere straf.

- Det tynger mig at se nogen i en situation som den, han er i. Jeg forstår, hvad det betyder at være påvirket at systemet, sagde Dominic Dupont i retten og fortalte samtidig, at han mener, det stadig er muligt for Macci at få et bedre liv.

Også manuskriptforfatter David Simons, som var med til at skrive 'The Wire', der skabte Michael K. Williams' karriere, plæderede i et brev forud for retssagen for, at Carlos Macci skulle have en mild straf.

'Jeg savner min ven. Men jeg ved, at Michael ville se på det fortrydelige og ulykkelige liv, som Hr. Macci har levet, og vide to ting med sikkerhed. For det første: At Michael bærer det største ansvar for, hvad der skete. Og for det andet, at der overhovedet intet godt kan komme ud af at sende en 71-årig sjæl i fængsel, som stort set er analfabet, og som selv har levet en hel levealder med afhængighed,' skrev Simons blandt andet i sit brev.

Carlos Macci blev dømt for at have deltaget i salg af stoffer. Han er den eneste af de sigtede, der ikke er sigtet for en direkte forbindelse til dødsfaldet, men blot for sin forbindelse til narkotikaen der førte til dødsfaldet.

I april tilstod 39-årige Irvin Cartagena at have solgt stofferne til skuespilleren.