80'er-ikon er blevet skilt: Overdynget med tilbud

80'er-ikonet Kim Wilde er blevet skilt fra sin mand Hal Fowler efter 25 års ægteskab. Det skriver de i en fælles meddelelse på Instagram.

'Kim Wilde og Hal Fowler ønsker at annoncere, at de venskabeligt gik fra hinanden sidste år og er blevet skilt. Ingen tredjepart er involveret. De er stadig på god fod, og ønsker kun det bedste for hinanden i de næste stadier af deres liv.' står der i opslaget.

Opslaget som er lagt op på den 62-årige Kim Wildes Instagram er siden blevet taget godt imod fra sangerindens følgere.

Kommentarfeltet er fyldt med mænd der endelig føler de har en chance med popstjernen.

'Fortæl Kim, at jeg er ledig' skriver en.

'Har du brug for en ny mand?' skriver en anden.

Og nogle går også mere i detaljer med annonceringen af deres kærlighed til den nyskilte kvinde.

Annonce:

'Ok Kim. Jeg er ked af at høre det, men jeg vidste, at der her ville ske. Jeg har ventet på dig siden '81, i en alder af 15. Det er skæbne. Hvilken dato skal vi giftes?' skriver en, der tydeligvis har ventet længe på, at 'Kids in America'-sangerinden blev ledig på markedet.

Kim Wilde debuterede i 1981, med sangen 'Kids in America' der blev et kæmpe hit. Foto: Kim Agersten // Ritzau Scanpix

Ifølge mediet Mirror, mødtes parret da de begge spillede med i musicalen 'West End'. Parret har to børn sammen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Nielsen og Jeppe Bøg Risager lavede flere ting, der var så vilde, at det blev klippet ud af 'Ex on the beach'. Hør hvilke i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app