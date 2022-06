90'er-hugs drøm går i opfyldelse

Marcus Schenkenberg er i en alder af 53 år blevet far for første gang

Kvinder i hobetal sukkede efter Marcus Schenkenberg i 1990'erne.

Alligevel lykkedes det ikke den svenske topdmodel at finde kvinden i sit liv, han kunne slå sig ned sammen med og stifte familie.

Men nu - i en alder af 53 år - er drømmen endelig gået i opfyldelse for Schenkenberg, der er blevet far for første gang.

På Instagram har den tidligere model postet et billede af sin nyfødte søn, der har fået navnet Collin.

'Velkommen til verden min smukke lille dreng, Collin, skriver Marcus Schenkenberg på det sociale medie.

Blandt mange andre har den danske model Heidi Albertsen ønsket tillykke med den lille arving i kommentarfeltet.

Ikke som Hefner

I et interview med den svenske avis Expressen sagde Marcus Schenkenberg for tre år siden, at han drømte om at stifte familie. På det tidspunkt var han single.

- Det er ved at være oppe over. Jeg vil ikke ende som Hugh Hefner og få et barn, når jeg er 72 år, sagde det svenske hug.

Marcus Schenkenberg bor i dag fast i New York, men har også en bolig i Stockholm.

Den muskuløse model fik sit store gennembrud i starten af 1990'erne og er siden også blevet kendt for sine forhold til nogle af verdens mest eftertragtede kendis-kvinder.

Og listen over hotte ekser og flirter er da også pænt lang. Marcus Schenkenberg er blandt andre blevet kædet sammen med Jessica Simpson, Mariah Carey, Nicky Rothschild, Victoria Silvstedt, danske May Andersen og ikke mindst Pamela Anderson. De to mødtes på filmfestivalen i Cannes i 2000 og var sammen i et års tid.

Pamela Anderson og Marcus Schenkenberg blev blandt andet set sammen til NBA-finalen. Foto: Ritzau Scanpix

Efter sin modelkarriere har Marcus Schenkenberg været trækplaster for nogle af verdens største modehuse. Desuden har han deltaget i en række tv-programmer. Blandt andet har svenskeren været med i den tyske version af 'Hvem holder masken' og den svenske udgave af 'Fangerne på fortet'.

Schenkenberg har også forsøgt sig som skuespiller i film og serier, og så har han givet en karriere som popsanger et skud.

