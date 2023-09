90'er-idolet er slet ikke til at kende

56-årige Pamela Anderson har i dag - nogenlunde - affundet sig med, at hun ikke længere ser ud, som da hun brød igennem i 1989

I al den tid Pamela Anderson har været i mediernes søgelys omgivet af tvivlsomme mænd, en lækket pornofilm, bare bryster og en ganske imponerende skuespilkarriere, har hun iført sig et tykt lag makeup. Men her godt halvvejs inde i sine 50'ere er hun begyndt at vise ansigtet frem, som Gud skabte det.