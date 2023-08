92-årig mediemogul dater igen: Er sammen med 26-år yngre kvinde

Tidligere på året vakte det opsigt, da Rupert Murdoch annoncerede sin femte forlovelse for at bryde den blot få uger senere. Men nu har han fundet kærligheden igen

Brylluppet skulle have været hans femte af slagsen, men i april valgte den 92-årige mediemogul Rupert Murdoch at droppe planerne.

Det skete blot få uger efter, at forlovelsen med den 26 år yngre Ann Lesley Smith blev meldt offentligt ud.

Men alder er som bekendt bare et tal. Og det er den 92-årige Murdoch et levende bevis på.

Han lader hverken alder eller en brudt forlovelse stoppe ham og har således valgt at hoppe op på hesten igen og dater atter på livet løs.

Således fletter han nu fingre med 66-årige Elena Zhukova, der i stil med den eksforlovede ligeledes er 26 år yngre end Rupert Murdoch.

Det skriver The Guardian, der har fået nyheden bekræftet.

De to turtelduer mødte hinanden ved en fest, der blev arrangeret af Murdochs ekskone Wendi Deng, som han var gift med mellem 1999 og 2013.

Annonce:

Murdoch har selv været gift fire gange, mens Zhukova er pensioneret forsker med speciale i molekylær biologi og tidligere har været gift med rigmanden Alexander Zhukov.

Rupert Murdoch og Wendi Deng nåede at tilbringe 14 år sammen som mand og kone. Foto: John Shearer/AP

Fire forliste ægteskaber

Rupert Murdoch blev gift første gang i 1956. Det var med Patricia Booker, som var model og stewardesse. De blev skilt i 1967, og samme år giftede han sig med journalisten Anna Torv, som han var gift med frem til 1999.

I 1999 giftede han sig med Wendi Deng, som var mere end 30 år yngre end ham og praktikant på en af de tv-stationer, han ejer. De blev gift på hans yacht og skilt i 2014.

I 2016 blev han gift for fjerde og foreløbig sidste gang i en alder af 85 år. Ægteskabet var med den tidligere supermodel Jerry Hall, og det holdt indtil 2022, hvor de blev skilt.

Australske Rupert Murdoch er blevet mangemilliardær på at eje medier i både hjemlandet Australien, USA og Storbritannien. Det gælder blandt andre The Sun, Fox News og New York Post.