Åben krig og grove beskyldninger

Der er langt fra roligt mellem Kim Kardashian og Kanye West.

Kendisserne blev sidste år skilt uden det store drama, men sidstnævnte har nu sat gang i et drama mellem det tidligere ægtepar.

Tidligere fredag lagde han et billede på Instagram, hvor han kritiserede, at Kim Kardashian lod deres fælles datter North være på det sociale medie TikTok.

'Siden det er min første skilsmisse, har jeg brug for at vide, hvad jeg skal gøre ved, at min datter bliver lagt på TikTok mod min vilje,' skrev han.

Nu svarer Kim Kardashian igen i en story på Instagram, hvor hun ikke holder sig tilbage.

'Kanyes konstante angreb mod mig i interviews og på sociale medier gør mere skade end nogen TikTok-videoer, som North måske laver. Som den primære forælder for vores børn gør jeg mit bedste for at beskytte vores datter, mens jeg også tillader, at hun kan udfolde sig kreativt på det medie, hun ønsker - under tilsyn af en voksen - fordi det gør hende glad,' skriver hun.

Besat

Hun fortsætter med at lange hårdt ud efter eksmanden.

'Skilsmissen er svær nok for vores børn, og Kanyes besættelse med at forsøge at kontrollere og manipulere situationen til noget negativt - og gøre det så offentligt - giver kun mere smerte til os alle,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg har ikke ønsket andet end et sundt og støttende forældre-samarbejde fra starten, for det er det, der er bedst for vores børn, og det gør mig ked af det, at Kanye fortsætter med at gøre det umuligt.'

Tvunget til narkotest

Hun understreger, at hun helst vil løse parrets problemer privat, men det virker ikke til, at Kanye West er enig i den løsning.

Kort efter Kim Kardashians opslag svarede han igen på Instagram med en række beskyldninger mod ekskonen - blandt andet, at hun har forsøgt at holde ham fra at se deres datter på hendes fødselsdag og efterfølgende tvunget ham til at gennemføre en narkotest.