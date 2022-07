Åbner op om indgreb: Det har hun fået lavet

Kim Kardashian er kendt på verdensplan.

Den 41-årige realitystjerne har ikke færre end 324 millioner følgere på Instagram, og derudover ses hun på massevis af magasinforsider.

Offentligheden er bekendt med, at verdensstjernen har fået lavet bagdelen, men hvilke skønhedsindgreb har Kim Kardashian ellers fået lavet?

Det sætter hun ord på i et nyligt interview med modemagasinet Allure.

- Lidt botox, men jeg har faktisk taget det roligt, fortæller Kim Kardashian, da hun bliver spurgt ind til, hvilke indgreb hun har fået lavet i ansigtet.

Tv-personligheden siger, at hun aldrig har brugt fillers og afviser samtidig, at hun nogensinde har fyldt sine læber eller kinder.

- Ingen fyldstoffer. Aldrig fyldt nogen af dem (læber og kinder, red.).

Realitystjernen fortæller, at hun laver sine skønhedsbehandlinger om aftenen. Foto: zz/XPX/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Sene laserbehandlinger

Derudover slår realitystjernen fast, at hendes øjenvipper er ægte, og hun aldrig har prøvet extensions til vipperne.

Kim Kardashian er mor til niårige North, Saint på seks år, fireårige Chicago samt Psalm på tre år.

Modellen fortæller derfor, at hun har meget at se til, men at hun går fortsat op i sit udseende.

- Jeg går virkelig op i at se godt ud. Jeg bekymrer mig nok 90 procent mere end alle andre på vores planet.

- Det er ikke nemt, når man er mor, og man er udmattet, når dagen er omme, eller når man går i skole - og jeg gør alle overstående.

Derudover fortæller Kim Kardashian, at det først er sent på aftenen, at hun går i gang med sine skønhedsbehandlinger, hvor stjernen blandt andet bruger laser.

Flere medier og fans mener, at Kim Kardashian har skadet dele af Marilyn Monroes ikoniske kjole efter dette års Met Gala

Har fået massiv kritik

Kim Kardashian har i den seneste tid ikke blot været i medierne for at tale om sine skønhedsindgreb.

Nogle uger tilbage modtog realitystjernen massiv kritik for at være iklædt Marilyn Monroes gamle ved årets Met Gala i New York.

For medier og fans har set før og efter-billeder af kjolen, der har en værdi på 34 millioner kroner. De mener, at der mangler krystaller, og at kjolens stof er blevet strakt i tynde trevler på bagsiden.

I et interview med talkshowet 'Today' afviser Kim Kardashian dog, at der er sket noget med kjolen, der var blevet lånt ud af museet 'Ripleys Believe It or Not!'

