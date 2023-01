Åbner op om PTSD efter blodprop

Hailey Bieber fortæller i en podcast om, at hun er blevet ramt af PTSD, efter den blodprop hun fik i marts

Den 26-årige model Hailey Bieber fik sig noget af et chok sidste år, da hun pludselig fik en blodprop i hjernen.

Og nu åbner hun i podcasten 'The Run-Through with Vogue' op om oplevelsen, og hvad det har betydet for hende.

- Jeg kæmpede med en masse angst bagefter. Jeg kæmpede med en lille smule PTSD af bare frygten for, at det måske ville ske igen, siger hun ifølge Page Six i podcasten.

Hun tilføjer, at det helt klart er det mest skræmmende, hun nogensinde har oplevet, og at det har været rystende og forvirrende på alle måder, man kunne forestille sig.

Hailey Bieber blev gift med sangeren Justin Bieber i 2018. Foto: Maria Alejandra Cardona /7 Ritzau Scanpix

Det var i en Instagram historie, Hailey Bieber i marts første gang fortalte om blodproppen.

I historien fortalte hun, at hun pludselig under morgenmaden fik symptomer, der mindede om et slagtilfælde, og øjeblikkeligt blev bragt til hospitalet.

'De fandt ud af, at jeg havde haft en meget lille blodprop i hjernen, som havde forårsaget iltmangel, men min krop havde klaret det af sig selv, og jeg kom mig fuldstændig efter få timer', skrev hun og fortsatte:

'Selvom det uden tvivl var et af de mest uhyggelige øjeblikke i mit liv, er jeg hjemme nu og har det godt, og jeg er så taknemmelig over for de mange fantastiske læger og sygeplejersker, som tog sig af mig'.

Efterfølgende har hun i en YouTube-video åbnet op om oplevelsen. Det er dog første nu, at hun fortæller, at hun er blevet ramt af PTSD.

