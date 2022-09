Åbner op om stor tragedie

Take What-stjernen Gary Barlow åbner i et interview med The Mirror op om sorgen efter tabet af hans fjerde barn.

Datteren Poppy skulle være kommet til verden i august 2012, men fire dage før termin blev han ringet op i sin hustru Dawn, der efter et sundhedstjek kunne fortælle, at der var noget helt galt.

- Det er den slags opkald, hvor du gennemlever et helt liv på ét sekund, fortæller Gary Barlow og tilføjer:

- Det er et ar, jeg vil tage med mig i graven.

Poppys navn stod allerede på døren derhjemme, og den lille pige kom til verden, hvor hun blot levede i en times tid.

Gjorde alt

Han fortæller om fødslen:

- Lyset i rummet var magisk. I den efterfølgende time, skiftedes vi til at drage omsorg for hende, nusse hende og få taget billeder med hende, hånd og fodaftryk blev taget, vi gjorde alt for at forlænge de korte 60 minutter, forklarer han.

Mens han roser sin hustru for at tage til skolearrangementer og legeaftaler med parrets andre tre børn, så faldt han selv ned i et hul.

- Jeg var i vante omgivelser uden at kende ordene, eller forstå hvor jeg skulle være eller hvad jeg skulle sige. Jeg var nødt til at acceptere, at dette ikke var et ar, der ville hele over tid, men at det var noget, jeg ville dø med.

I forbindelse med datterens alt for tidlige død udsendte parret en skrivelse tilbage i 2012, der lød:

'Dawn og jeg er knuste over at måtte fortælle, at vi har mistet vores baby. Vores fokus er nu på at give (Poppy, red.) en smuk begravelse og at elske vores tre børn med hele vores hjerter. Vi beder om, at vores privatliv bliver respekteret i denne smertefulde tid'.