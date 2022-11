Åbner op om tragedie: - Det gør stadig ondt

Jessie J mistede for et år siden sit ufødte barn. Nu sætter hun flere ord på sorgen

Popstjernen Jessie J, der blandt andet er kendt for sangene 'Price Tag' og 'Domino', stod for et år siden i en ubegribelig tragedie.

Sangeren havde besluttet sig for at få et barn alene, fordi hun i lang tid havde drømt om at blive mor, men ved tredje scanning fik hun besked om, at barnets hjerte ikke længere slog.

'Jeg er i chok, og sorgen er overvældende. Men jeg er stærk, og jeg skal nok blive okay igen. Jeg kender mange kvinder, der oplevet denne her smerte. Jeg føler en forbindelse til dem', skrev hun i den forbindelse på Instagram.

Og her et år senere sætter hun nu flere ord på den proces, hun har været igennem.

'For et år siden i dag fik jeg den besked, at mit barns hjerte ikke længere slog. Jeg kan fortælle historien nu uden at begynde at græde, og jeg har opdaget og opdager stadig de mange positive ting, oplevelsen har givet mig. Styrke, visdom, empati, taknemmelighed', skriver hun i en story på Instagram, men slår samtidig fast:

'Det gør stadig ondt, og hele dagen i dag har jeg tænkt på alle de kvinder og mænd og familier, som har været igennem det adskillige gange, og hvor fantastisk stærke de er'.

Jessie J havde en drøm om at blive mor alene. Foto: Bruno Baketa/Ritzau Scanpix

En personlig rejse

34-årige Jessie J, der har det borgerlige navn Jessica Ellen Cornish, sender samtidig en tanke til de mange mennesker, som går gennem en lignende sorg i øjeblikket.

'Sorg er sådan en underlig og personlig rejse. Tid hjælper, men den (sorgen, red.) forsvinder aldrig rigtigt. Jeg sender kærlighed og styrke til alle dem, som har oplevet det, eller oplever det lige nu', skriver hun.

Hun runder af med en hilsen til det barn, hun aldrig fik lov til at være mor for.

'Og til mit lille englebarn. Jeg føler dig overalt. Især i dag', skriver Jessie J.