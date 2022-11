Åbner op: Trist historie bag juleklassiker

Mariah Careys julealbum 'Merry Christmas' udkom i 1994 og er gået hen og blevet en klassiker verden over på grund af den ikoniske sang 'All I Want For Christmas'.

Men nu fortæller den selvudnævnte 'dronning af jul', at det slet ikke var hendes idé. For selvom sangerinden elsker jul, har hun haft nogle meget sørgelige af slagsen som barn. Det skriver Fox News.

- Det var meget tidligt i min karriere, og jeg syntes, det var lidt tidligt for mig at gøre det, men jeg tænkte: 'Nå, jeg elsker jul'. Jeg havde nogle meget triste jule som barn, men jeg har altid prøvet at finde lys der, fortæller Mariah Carey om at skulle lave et julealbum, ifølge mediet.

Mariah Carey til sin koncert i København. Foto: Finn Frandsen

Det skulle være tidløst

Samme år, Mariah Carey lavede julealbummet, var hun nemlig kun 24 år, og sangerinden fortæller nu også, at hun aldrig havde drømt om, at det ville blive sådan en stor del af hendes liv.

Mariah Carey fortæller dog også i interviewet, at hun havde en drøm om, at albummet skulle føles klassisk og tidløst, og det tyder på, at hun er lykkedes med den drøm.

For ifølge Fox News har Mariah Careys sang 'All I Want For Christmas' optrådt på hitlisten 'Billboard top 100' hvert år, siden den udkom i 1994 på albummet 'Merry Christmas'.