ABBA-stjerne skal skilles efter 41 år

De blev gift i 1981, men efter 41 år sammen er det slut.

Den 76-årige ABBA-stjerne Björn Ulvaeus skal skilles fra sin hustru, Lena Ulvaeus, der tidligere hed Lena Källersjö.

Det skriver mediet Expressen på baggrund af informationer fra nyhedsbureauet TT.

'Efter mange fine og begivenhedsrige år har vi besluttet at skilles. Vi forbliver tætte og gode venner og vil fortsætte med at fejre vores børnebørns fødselsdage og andre familiefester sammen,' lyder det fra parret i en udtalelse.

Parret blev gift i 1981, og inden da var Björn Ulvaeus gift med ABBA-kollegaen Agnetha Fältskog. Han fik to børn med Agnetha Fältskog, og siden fik han ligeledes to børn med Lena Ulvaeus.

Lena Källersjö var musikjournalist, da parret mødte hinanden til en nytårsfest.

Mod slutningen af sidste år udgav Björn Ulvaeus og resten af ABBA et nyt album for første gang i 40 år. Det blev meget vel modtaget verden over, og også i Danmark strøg det ind på førstepladsen på hitlisterne.

Men ser man på ABBA-stjernernes økonomi, er det helt sikkert ikke derfor, de lod sig gendanne efter så mange år. De er nemlig styrtende rige. Læs meget mere om det her.