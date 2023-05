ABBA-stjernes stalker chokerer: - Det er ikke slut

Agnetha Fältskog og hendes bagland har forsøgt at få stoppet den kontroversielle dokumentarfilm 'Take a Chance', hvor stjernen ikke medvirker. Det gør hendes 'forfølger' Gert van der Graaf derimod

I denne uge har Amazon Prime premiere på en kontroversiel dokumentar ved navn 'Take a Chance', der handler om den verdenskendte ABBA-sangerinde Agnetha Fältskog og hendes stalker gennem mange år, hollandske Gert van der Graaf.

Agnetha Fältskog var i en kort periode for år tilbage romantisk sammen med stalkeren, som var - og stadig er - fuldstændig besat af hende.

Graaf har været besat af Agnetha Fältskog siden barndommen, hvor han i 1974 så hende vinde Eurovision. Det fik ham til i 1990'erne at flytte til Sverige, lære svensk, bosætte sig tæt på idolet og opsøge ABBA-sangerinden.

Efter den korte romance fortsatte han med at genere hende, og det hele endte i retten i 2000, hvor hollænderen blev dømt for overgreb, udvist fra Sverige og fik forbud mod at opsøge eller kontakte hende.

På det tidspunkt havde han skrevet 300 breve på to år, ringet op til tre gange hver dag og forfulgt hende, skriver Aftonposten.

- Det er ikke slut. Ikke for mig i hvert fald, siger Gert van der Graaf i dokumentaren i dag.

Agnetha Fältskog, 73, har aldrig fortalt sin version af, hvad der skete. Foto: Ritzau Scanpix

Gert van der Graaf medvirker således via mange interviews, mens Agnetha Fältskog har takket nej. Faktisk er hun og hendes bagland rasende, og har forsøgt at få folkene bag filmen til at stoppe den.

- Vi synes, det er respektløst og meget kedeligt, siger Abbas' manager Görel Hanser til Expressen.

- Vi skrev til dem, at vi absolut ikke ville have dem til at lave den. Vi har sagt, hvad vi synes om projektet, tilføjer Andreas Lindé, som er administrerende direktør for Agnetha Fältskog Produktion AB.

ABBA udgav i 2021 deres første plade i mange, mange år, og krydrede det med de famøse ABBA Voyage-koncerter, hvor avatars optrådte på vegne af de virkelige medlemmer. Agnetha Fältskog står nummer to fra højre. Foto: Ritzau Scanpix

Graaf er løbende blev dømt for at bryde tilhold og kontaktforbud, men i dokumentaren vil man opleve, at stalkerens besættelse lever i bedste velgående.

Blandt andet kører han rundt i en Volvo fyldt med ABBA- og Agnetha Fältskog-merchandise.