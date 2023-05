Actionhelt overrasker: Får nyt job hos Netflix

Arnold Schwarzenegger har fået fast arbejde hos streaminggiganten som såkaldt CAO - Chief Action Officer. Det fejrede han ved at køre sin private tank hen over en Mercedes

Først var han bodybuilder, så blev han Hollywood-stjerne, senere tog han tjansen som guvernør i Californien, og siden genoptog han skuespillet.

Nu kan actionhelten Arnold Scwarzenegger så skrive endnu en titel på sit cv.

I en pressemeddelelse afslører streaminggianten Netflix således, at man har hyret Arnold til at være såkaldt CAO - Chief Action Officer.

Det er en ambassadør, som i sit job blandt andet skal arbejde aktivt for at sikre, at Netflix altid har det bedste udbud af film og serier inden for genren på verdensplan.

Hans nye job kommer stort set, samtidig med at hans første tv-serie nogensinde, 'Fubar', lander på Netflix 25. maj.

- Jeg har altid været passioneret omkring at levere den bedst mulige action, uanset om det har været i film som 'Terminator', i min nye action-komedieserie 'Fubar' eller nu som Chief Action Officer, fortæller 'Arnie' til Tudum - Netflix' officielle partner-webside, der omtaler gigantens serier og film

For at kickstarte Arnold Schwarzeneggers nye job med et brag kørte stjernen sin egen private kampvogn af mærket M47 Patton over en Mercedes ved Netflix' hovedsæde, hvilket er foreviget i en video, der ligger på Tudums hjemmeside.

- Jeg arbejder døgnet rundt for at bringe jer den bedste action på jordkloden, siger Arnold Schwarzenegger blandt andet i videoen.

Til Tudum fortæller han desuden om kampvognens historie:

- Jeg kørte netop denne kampvogn, da jeg var 18-år og i den østrigske hær, og mange år senere var jeg så heldig at kunne bringe den til USA. Så da Netflix ville udnævne mig som CAO, besluttede jeg mig for at hygge mig lidt med tanken, siger Schwarzenegger.

Ud over tv-serien 'Fubar', hvor Schawarzenegger spiller rollen som Luke, har Netflix også snart premiere på en dokumentar i tre dele om muskelmandens liv.

Den har premiere 7. juni og får titlen 'Arnold'.

