Actionheltens nedtur: Blev tæsket af far, drak og var utro

Dolph Lundgren fortæller i åbenhjertigt interview om at blive mishandlet af sin far - noget, der satte dybe spor i voksenlivet, hvor han svigtede sin kone og børn

Normalt er den 64-årige skuespiller Dolph Lundgren sej og macho på tv-skærmen eller biograflærredet, når han har givet den som actionstjerne i 'Rocky IV', 'Universal Soldier' og 'The Expendables'-filmene.

Men den hårde facade krakelerede fredag aften, da han var gæst i det svenske talkshow 'Carina Berglund' med værten af samme navn.

Se det her.

Her fortæller han, hvordan han som barn blev mishandlet af sin far og bl.a. som treårig blev sparket.

Men det var ikke før i voksenlivet, hvor Hollywood-helten gik i terapi, at han indså, at mishandlingen havde givet ham posttraumatisk stresssyndrom.

Forstod sit dystre sind

Den indsigt, terapi-sessionerne gav ham i hans eget sind, fik også Lundgren til at forstå, hvor skidt han havde behandlet sin daværende kone og sine børn.

- Jeg drak for meget og havde affærer med andre kvinder. Jeg vidste, at alt ville gå i fløjten, siger han i interviewet.

På det tidspunkt indså han, at han var nødt til at undskylde over for familien.

- Det var sgu hårdt. Jeg tog dertil alene for at undskylde over for mine børn og min kone. Mine børn begyndte at græde, og da forstod jeg, at det var nødvendigt, det jeg gjorde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dolph Lundgren i sin måske mest ikoniske rolle som russeren Drago i 'Rocky 4' fra 1985. Foto: Cinetext Bildarchiv

Dolph Lundgren har flere gange tårer i øjnene under interviewet, når han fortæller om de ting, han fortalte sin kone.

- Jeg sagde bare: 'Jeg er ked af, hvad jeg har gjort. Jeg har skadet jer og ikke været den person, som jeg ville være - men nu er jeg anderledes. Jeg siger undskyld for det hele.'

Forlovet med ung jente

Ifølge Dolph Lundgren begyndte fruen også at græde, da han havde lettet sit hjerte.

Der er tale om Anette Qviberg, som han siden blev skilt fra i 2011. Parret har Ida Sigrid og Greta Eveline sammen.

I dag er Lundgren forlovet med nordmanden Emma Krokdal, som er i tyverne og til dagligt - ligesom svenske Dolph - bor i Los Angeles.