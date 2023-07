Adele til fans: - Jeg slår jer ihjel

Det er en kontant Adele, der advarer sine fans om at hoppe med på trenden om at kaste ting på scenen til koncerter

Både Bebe Rexha, Pink og Ava Max har for nyligt oplevet det.

Men Adele skal bare ikke bede om det.

Derfor truede hun for nyligt sine fans, i tilfælde af de havde tanker om at øve håndboldarmen under en af hendes koncerter.

Det skriver TMZ.

Trenden har været, at man smed sin mobiltelefon på scenen, så artisten kunne tage et selfie eller en video under koncerten.

- I kan lige vove på det. Jeg udfordrer jer. Smid noget på mig. Jeg slår jer ihjel, råbte hun i sin mikrofon.

Uventet besøg

Det er ikke længe siden, at sangerinden Ava Max fik en ubuden gæst på scenen under en koncert.

Og det efterlod et ømt øje.

Den 29-årige 'Sweet But A Psycho'-sangerinde var i fuld gang med sin koncert, da en sceneløber pludselig styrtede op på scenen og slog hende lige i ansigtet.

Manden, der overfaldt Ava Max, blev overmandet af sikkerhedsfolk med det samme og flået væk fra sangerinden.