Adeles far er død: - Jeg elsker ham ikke

Egentlig smuttede faren fra Adele og moren, Penny, da Adele kun var tre år gammel. Og de har aldrig rigtig fået kontakten op at køre siden. Og nu er han død i en alder af 57 år efter et længere kræftforløb.

Det skriver The Sun.

Ifølge deres kilder vil Adele og familien stadig være påvirket af farens død, selvom de ikke havde meget med ham at gøre. Det er dog ikke noget, verdensstjernen har skrevet offentligt om endnu.

Normalt kender man Adele som værende smilende og altid frisk på en kæk bemærkning. Foto: Soendags_Magasinet

Dårligt forhold

Tilbage i 2017 fortalte den engelske avis om Adeles tale til GRAMMYs. Her fortalte popidolet om forholdet til sin far. Og hun havde ikke stærke følelser for ham.

- Jeg elsker min manager, som jeg elsker min far. Det siger ikke særlig meget, fordi jeg elsker ikke min far. Men jeg elsker dig, som jeg burde elske min far, sagde hun.

Selv har faren sagt, at han 'var en dårlig far, dengang hun (Adele) virkelig havde brug for mig.'