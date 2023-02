Adidas står til at miste 1,2 milliarder euro i indtægter i 2023 på grund af afbrydelsen af samarbejdet med Ye, der tidligere var kendt som Kanye West.

Beløbet svarer til omkring ni milliarder kroner.

Det oplyser den tyske sportstøjsgigant torsdag i en meddelelse om forventningerne til året.

Adidas har i mange år solgt en kollektion af sko og tøj under navnet Yeezy, der er afledt af Yes navn.

Samarbejdet blev i oktober 2022 afbrudt, efter at Ye blandt andet havde fremsat udtalelser, der af mange blev opfattet som antisemitiske.

Allerede tidligere havde Adidas besluttet at gennemgå samarbejdet, efter at Ye ved et modeshow i Paris bar en T-shirt med teksten 'White lives matter'.

Udtrykket er den amerikanske højrefløjs kontroversielle svar på bevægelsen 'Black lives matter', der kæmper for sortes rettigheder.

Adidas ligger stadig inde med et stort lager af Yeezy-produkter. Ifølge virksomheden overvejes det fortsat, om det kan sælges under et andet navn eller laves om.

Derfor forudsætter tabet på ni milliarder kroner, at Adidas ikke sælger kollektionen.

Driftsresultat vil ligeledes blive negativt påvirket med 500 millioner euro.

Det svarer til omtrent 3,7 milliarder kroner.

- Tallene taler for sig selv. Vi præsterer i øjeblikket ikke, som vi skal, siger Adidas' administrerende direktør, Bjørn Gulden, i meddelelsen.

Også modehuset Balenciaga og tøjgiganten Gap har kappet båndene til Kanye West.

Det samme har CAA, som er et af Hollywoods største talentbureauer, gjort.

Ye er en prisbelønnet musiker, men har de seneste år også markeret sig gennem opsigtsvækkende, politiske udmeldinger.

Det har ad flere omgange fået ham ekskluderet fra forskellige sociale platforme.

Hans ekskone, Kim Kardashian, har tidligere forsvaret sin daværende mand i et længere opslag på det sociale medie Instagram, hvor hun understregede, at han er bipolar.

Kanye West har tidligere fortalt, at han fik stillet diagnosen i 2017.