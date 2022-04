Advokat: Blev penetreret med en flaske

Der blev ikke lagt fingre imellem, da injuriesagen mellem Johnny Depp og Amber Heard begyndte i Fairfax, Virginia, tirsdag.

I sin indledende kommentar anklagede Heards advokat Depp for at have penetreret Heard med en alkoholflaske, mens han holdt hende fanget i tre dage i Australien i 2015.

Det skriver Daily Mail.

- Han har hende fanget op mod baren. Han kaster rundt med flasker - også mod hende. Han har slæbt hende hen over glasskår på gulvet. Han har slået hende. Han har sparket hende. Han har fortalt hende, at han slår hende ihjel, og at han hader hende. Han slår løs på hende. Og så penetrerer han hende med en alkoholflaske, sagde advokat Elaine Bredehoft.

Imens sad Johnny Depp i retssalen og rystede på hovedet.

Johnny Depp da han ankom til retssagen i Fairfax, Virginia, tirsdag. Foto: AFP / Ritzau Scanpix

Efterfølgende blev anklagerne afvist.

'Disse fiktive påstande blev aldrig fremsat ved begyndelsen af Ambers påstande i 2016, og dukkede først med fordel op år senere, da hun blev sagsøgt for ærekrænkelse efter hun skrev i sin klumme, at hun var offer for seksuelle krænkelser,' lød det fra Depps talsperson i en udtalelse.

Advokat Bredenhoft beskrev også Depp som en arrig dæmon, der brugte alkohol og stoffer som brændstof.

Amber Heard kort før retssagen blev indledt tirsdag. Foto: AFP / Ritzau Scanpix

Omvendt kaldte Depps advokat blandt andet Amber Heard for en manipulerende person.

- Hun ville ty til fysisk vold, kaste ting efter ham, slå ham. Hun ville fortælle ham, at han var en kujon, at han var ikke mand nok, fordi han ikke ville blive og slås med hende, sagde Depps advokat Camille Vasquez.

Johnny Depp har slæbt sin ekskone, Amber Heard, i retten, efter hun i 2018 anklagede ham for hustruvold i en klumme i Washington Post. Siden da har verdensstjernen mistet flere store roller, og han kræver 50 millioner dollars i kompensation.

Retssagen forventes at vare seks uger.