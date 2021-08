Ægte stinker: Har ikke brugt deodorant i 30 år

Den 51-årige skuespiller fortæller til Playboy, at han foretrækker sin egen duft

Henover sommeren har en række kendte skuespillere haft travlt med offentligt at dele ud af, hvordan de praktiserer personlig hygiejne - eller mangel på samme.

Det startede med, at stjerneparret Milla Kunis, 37, og 43-årige Asthon Kutcher fortalte, at de nærmest kun vasker sig selv og deres børn, når de er synligt beskidte.

Siden har flere stjerner fulgt trop med lignende beretninger.

En af de seneste, der melder sig i koret er den 51-årige skuespiller Matthew McConaughey, der i et interview med Playboy beretter, at han i tre årtier ikke har brugt deodorant.

- Kvinderne i mit liv, inklusiv min mor, har altid fortalt mig, at et: 'Din naturlige duft lugter af en mand'. To: 'Den lugter af dig'.

Han forsikrer dog, at han tager sin personlige hygiejne alvorligt og for eksempel børster tænder op til fem gange om dagen.