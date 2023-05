Ældste nogensinde: Martha Stewart springer ud som badetøjsmodel

Som den ældste nogensinde går forretningskvinde og tv-personlighed Martha Stewart nu navne som Heidi Klum, Tyra Banks og Kim Kardashian i bedene.

Hun er nemlig en af forsidemodellerne på dette års udgave af magasinet Sports Illustrateds ikoniske 'swimsuit edition' (badetøjsudgivelse, red.).

Og den 81-årige Stewart er således den ældste forsidemodel, magasinet har haft på forsiden.

Tidligere tilhørte rekorden Elon Musks mor Maye Musk, der var blandt forsidemodellerne sidste år, hvor hun var 74 år.

Martha Stewart var et smut forbi 'Today Show' mandag, hvor hun fortalte om sin nye magasinforside:

- Da jeg hørte, at jeg skulle være på forsiden af Sports Illustrated, tænkte jeg 'Uhm det er ret fedt. Jeg kommer til at være den ældste person nogensinden på deres forside'. Og jeg tænker ikke meget på alder, men jeg synes, det har er ret historisk.

De tre andre forsidemodeller er skuespilleren Megan Fox, modellen Brooks Nader og den transkønnede popsensation og Grammy-vindende Kim Petras.

Sidstnævne kan dog ikke skrive historie som den første transkønnede forsidemodel på Sports Illustrated.

Den titel tilhører nemlig Leyna Bloom, der blev den første transkønnede kvinde på forsiden af magasinet i 2021.

Marthe Stewarts livsstilsimperium har gjort hende til en særdeles rig kvinde. Foto: Marcus Nilsson/Marley Spoon/AP

Martha Stewart blev en stinkende rig tv-personlighed med sit eget medieimperium på baggrund af et cateringfirma, som med tiden blev et helt livstilsunivers.

Hun blev i 2004 idømt fem måneders ubetinget fængsel for at lyve om en mistænkelig aktiehandel i 2001.



Stewart havde en - i forhold til hendes milliardformue - yderst beskeden aktiepost i et medicinalfirma og solgte sine aktier i firmaet efter et insidertip dagen før aktiekursen styrtdykkede, fordi de amerikanske myndigheder ikke godkendte et kræft-medikament, som virksomheden havde satset på at kunne lancere.