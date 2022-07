Ændrer navn: Tager afstand fra Harry Potter-forfatter

J. K. Rowling bliver anklaget for at være transfobisk, og det vil det amerikanske quidditch-forbund ikke sætte i forbindelse med

Den populære troldmandssport quidditch fra Harry Potter-universet skifter navn.

I hver fald hvis det står til dem, som spiller det i virkeligheden.

I J. K. Rowlings bøger foregår spillet på flyvende koste, hvor man hold mod hold forsøger at score mål og fange det gyldne lyn.

Virkelighedens quidditch er noget anderledes. Da der - SPOILER ALERT - ikke findes magi eller flyvende koste i den virkelige verden, løber spillerne i stedet med koste mellem benene nede på jorden.

Og nu skifter det nordamerikanske forbund og den tilhørende liga navn fra US Quidditch og Major League Quidditch til US Quadball og Major League Quadball.

Det sker, fordi forbundet er trætte af den omtale, der har været af Harry Potter-forfatteren, som bliver anklaget for at være transfobisk.

Slovakiet kæmper mod Tjekkiet ved VM i Italien i 2018. Foto: Tony Gentile/Ritzau Scanpix

Ifølge The Guardian har det tidligere heddet sig, at navneændringen også sker, fordi muligheder for 'sponsorater og tv-rettigheder' er gået tabt, som følge af, at Warner Bros, der producerer Harry Potter-filmserien, sidder på ophavsretten til sportens navn.

Og nu uddyber forbundet altså og udpensler, at J. K. Rowling også har haft indflydelse på navneskiftet, fordi J. K. Rowling 'i stigende grad er blevet sat under lup for sine antitrans-holdninger i de seneste år'.

- Vi har forsøgt at være tydelige omkring, at det er begge grunde, siger Jack McGovern, en talsmand for US Quidditch og Major League Quidditch, til New York Times .

- Vi havde det ikke som intention at give en værdiladet udmelding om, hvilken grund der var vigtigere end den anden.

Han tilføjede, at sportens tilknytning til J. K. Rowling havde skabt et problem med at rekruttere nye spillere.