Æresgæst måtte blive væk

George R. R. Martin måtte blive væk fra verdenspremieren på 'House of the Dragon'

Fantasy-forfatteren George R. R. Martin skulle onsdag have kastet stjernestøv over verdenspremieren på den kommende HBO Max-storsatsning 'House of the Dragon'.

I stedet glimrede han ved sit sit fravær.

Afbuddet skyldtes, at Martin blev smittet med corona under Comic-Con-messen i San Diego i sidste uge. Han blev testet positiv tirsdag og sidder nu i isolation på et hotel i Los Angeles.

I en video, som George R. R. Martin blandt andet har delt på Twitter, fortæller han, at han har svage symptomer.

- Jeg snøfter, hoster engang imellem, der bliver taget godt hånd om mig. Jeg tager medicin og skulle snart være frisk igen, siger han.

Manuskriptforfatter Ryan Condal og George R. R. Martin deltog i en paneldebat om 'House of the Dragon' i San Diego, hvor der også blev tid til en selfie. Foto: Chris Delmas/Ritzau Scanpix

'House of the Dragon' er en kommende serie på HBO Max baseret på Martins 'Fire & Blood'. Der er tale om en forløber til 'Game of Thrones', som han også står bag.

73-årige Martin var tiltænkt rollen som æresgæst ved verdenspremieren på Academy Museum.

- Jeg havde tænkt mig at starte dagen med at introducere George R.R. Martin og fortælle jer, hvor fantastisk det er at have George med på rejsen sammen med os.

- Desværre fik George COVID på Comic-Con, så han er her ikke. Han har det godt, så der er intet at bekymre sig om, sagde Casey Bloys, indholdschef hos HBO, ifølge USA Today.

'House of the Dragon' har premiere på HBO Max 22. august i Danmark.