Ærlig supermodel: Det skulle jeg have gjort

Den tidligere supermodel Cindy Crawford har netop fejret sin 56 års fødselsdag, og i den anledning har hun givet sig selv den 'gave' af se tilbage på sit liv.

I et ærligt opslag på Instagram erkender hun, at hun gennem årene har været alt for streng mod sig selv. Opslaget er ledsaget af et sort-hvidt foto af hende selv som en ganske lille pige, og teksten er en beretning om, hvad lille Cindy havde fortjent at vide i sin opvækst.

'Ser tilbage på endnu en fødselsdagsaften. Kigger på lille Cindy og tænker over, hvad jeg ville fortælle hende', starter hun opslaget.

'Jeg ville sige, at hun skal være rarere ved sig selv. Behandle sig selv, som hun behandler sine venner. Jeg ville fortælle hende, at alle kan føle sig nervøse i ukendte situationer. Nogle gange er du bare nødt til at 'fake it till you make it', skriver Crawford, der selv er mor til to: Sønnen Presley Walker Gerber på 22 og 20-årige Kaia Gerber.

Begge er gået i deres mors model-fodspor.

Fødselarens opslag fortsætter således:

'Jeg ville sige, at hun ikke skal være bange for at gøre sig selv til grin - dans, syng og så videre - også selvom du ikke er god til det. Grin så meget, du kan'.

Året er 1993. Modeskaberen Karl Lagerfeld er omgivet af tre af tidens største modeller - Cindy Crawford (med sløjfe på maven), Helena Christensen og Claudia Schiffer. Foto: Ritzau Scanpix

Hun slutter opslaget af med en opfordring om at vise sit sande jeg over for mennesker, hun holder af, og om at udvise taknemmelighed.

Flere af hendes berømte venner herunder den tidligere supermodel Christie Turlington har kommenteret hendes opslag. Også hendes danske modelkollega Helena Christensen har været ved tasterne:

'Tillykke til dig, skønne kvinde og veninde', skriver Helena Christensen.

I et andet opslag på Instagram, viser Cindy Crawford, at hun ud over at skrive til sit unge jeg, også har haft tid til at fejre sin fødselsdag.