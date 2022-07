Aerosmith-stjerne i stor sorg: Hustruen er død

For cirka tre måneder siden fortalte Aerosmith-trommeslageren Joey Kramer, 72 år, at han ville tage en pause fra bandet på grund af personlige årsager.

Nu er den tragiske nyhed kommet om, at hans kone gennem 13 år, Linda Kramer, er død. Hun blev 55 år.

Det bekræfter Joey Kramers talsmand over for People. Hans kone sov stille ind 22. juni, men talsmanden har i skrivende stund ikke fortalt, hvad dødsårsagen var.

Joey og Linda Kramer blev gift tilbage i oktober 2009, og trommeslageren kaldte hende for sit livs kærliged.

Linda Kramer efterlader sig sin mand, sine forældre, tre søstre, stedsøskende, sin stedsøn, Jesse, og flere niecer og nevøer.

Joey Kramer har taget orlov fra Aerosmith. Foto: Robb Cohen/Ritzau Scapix

Pause fra Aerosmith

I slutningen af Marts havde Joey Kramer fortalt, at han ikke ville være en del af Aerosmith, når rockbandet blandt andet skulle optræde i Las Vegas denne sommer.

Trommeslageren tog nemlig orlov fra gruppen for at bruge mere tid sammen med sin familie.

'Han (Joey Kramer, red.) har desværre truffet beslutningen om at sidde over under bandets koncerter i 2022, så han kan bruge sin fulde opmærksomhed på sin familie i disse usikre tider,' skrev Aerosmith i en erklæring til USA Today på daværende tidspunt.

I skrivende stund vides det ikke, hvornår Joey Kramer vender tilbage til Aerosmith.