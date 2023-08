Afbrød interview: Nu er han sigtet for stalking

Et liveinterview i New York udviklede sig forleden til en rigtig ubehagelig oplevelse for skuespiller Drew Barrymore.

Midt under interviewet, måtte Barrymore nemlig hastes væk fra scenen og eskorteres i sikkerhed, da en blandt publikum afbrød interviewet ved at råbe til skuespilleren.

Og nu er der nyt i sagen.

Manden der råbte til Drew Barrymore hedder Chad Michael Busto, og han er nu blevet sigtet for stalking.

Det skriver Deadline.

Ledte efter hendes bolig

To dage efter, at han afbrød liveinterviewet, skulle Chad Michael Busto have cyklet rundt i byen Sagaponack, der ligger i Southampton, som er det samme område, hvor Drew Barrymore har et hus.

Her har han ifølge politiet cyklet ind på forskellige personers indkørsler og fortalt beboere i området, at han ledte efter Barrymores bolig.

Det fik nogen af beboerne til at slå alarm og ringe til politiet, der herefter tilbageholdte ham for at afhøre ham. Han blev løsladt samme aften.

Som en del af opfølgningen på efterforskningen blev politiet underrettet om Chad Michael Bustos tidligere adfærd, hvilket førte til, at han nu er sigtet for stalking.