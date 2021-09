Afdød rappers grav vandaliseret

New York-rapperen Pop Smoke (Bashar Barakah Jackson) blev dræbt 19. februar 2020 efter en gruppe på fem mænd brød ind i hans hus og skød rapperen flere gange. Smoke blev begravet i Brooklyn på Green-Wood Cemetery. Den afdøde rapper har dog ikke fået lov at få ro endnu. TMZ skriver nemlig, at hans gravsted blev udsat for kraftig hærværk henover weekenden.

Forsøgte at trække kisten ud

TMZ skriver også, at gerningsmændene angiveligt har forsøgt at åbne Smokes kiste. Der er angiveligt mærker foran graven, der kunne indikere, at gerningsmændene har trukket i kisten for at åbne den.

Det er uvist om gerningsmændene lykkedes med at få adgang til kisten, og ligeledes uvist, hvad de var ude efter.

Involveret i kriminalitet

Kort før sin død blev Smoke anholdt for at have stjålet en Rolls-Royce han angiveligt havde brugt i en musikvideo. Bilen blev dog leveret tilbage dagen efter. Under forhøret af Smoke blev han spurgt ind til sit kendskab til forskellige bander, men han nægtede at sige noget.Smoke endte med at få en bøde på 250.000 dollars og skulle desuden holde sig væk fra kendte bandemedlemmer.

Den succesfulde rapper levede et turbulent liv, hvor han blandt andet var involveret i bandemiljøet. Foto: Republic

Populær på Tik Tok

Knap fem måneder efter Smokes død, udgav hans pladeselskab det vanvittig populære album, 'Shoot for the stars aim for the moon', hvor mange af sangene blev ekstremt populære på danseappen Tik Tok.

Pop Smoke har i skrivende stund tre sange, der har over 500.000.000 afspilninger på Spotify.