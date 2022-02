Afdød stjernes familie: Her er dødsårsagen

Bob Sagets familie oplyser til et amerikansk medie, at den kendte komiker døde af en hjerneblødning forårsaget af en hovedskade

Det kom som et stort chok, da den amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget i januar blev fundet død på sit hotelværelse på Ritz-Carlton i Orlando, Florida.

Den 65-årige Saget, der især er kendt for rollen som Danny Tanner i 90'er-serien 'Full House' - kendt som 'Hænderne fulde' på dansk - havde den foregående lørdag været på scenen for at optræde som en del af den standup-turné, han var i fuld gang med.

Nu oplyser Sagets familie i en udtalelse til Entertainment Tonight, at myndighederne har fortalt dem, at komikeren døde af en hjerneblødning, som skulle være forårsaget af en hovedskade.

'Myndighederne har fastslået, at Bob døde af et hovedtraume. De har konkluderet, at han ved et uheld slog baghovedet på noget, at han ikke tænkte videre over det og gik i seng. Der var ikke stoffer eller alkohol involveret' lyder det i udtalelsen fra familien.

Bob Saget efterlader sig sin ægtefælle, Kelly Rizzo, og børnene Aubrey, Lara Melanie og Jennifer Belle Saget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvis du vil vide mere om, hvad der skete med alle de andre medvirkende i 'Hænderne fulde', får du hele historien om formue, fængsel og brystskandale her.