Afgiver tronen: Nu er hun ikke længere nummer et

Kylie Jenner er detroniseret fra pladsen som den bedst tjenende på Instagram, efter at hun udtalte sig om Kardashian-familiens ansvar overfor unge kvindelige følgere. Se her, hvem der er ny nummer et

Hun får næppe problemer med at betale sine regninger eller få smør på brødet til sig selv og sine børn.

Ikke desto mindre er tv-personligheden, karrierekvinden og influenceren Kylie Jenner ikke længere den, der tjener flest penge på et sponsoreret opslag på det sociale medie Instagram.

I hvert fald ikke ifølge mediet Unilad, der bringer historien fredag.

Unge Jenner har ellers længe ligget helt i top, men detroniseringen er kommet, efter at Kylie Jenner har udtalt sig om Jenner/Kardashian-klanens særlige ansvar over for unge kvinder, når den verdenskendte familie vælger, hvad de hver især skal reklamere for på deres Instagram-profil.

I det seneste afsnit af The Kardashians på Disney+ siger den 25-årige verdensstjerne:

- Jeg føler bare, at vi har enorm indflydelse, og hvad gør vi med den magt? Jeg ser bare så mange unge piger på internettet, der nu totalt redigerer deres billeder. Jeg gik også igennem den fase. Jeg føler, at jeg er et bedre sted, men andre mennesker kan indgyde usikkerhed i dig, lød det.

Dét statement har, hvor sørgeligt det end lyder i sagens gode tjeneste, gjort Kylie Jenners profil en anelse mindre attraktiv end før, og dermed er den anslået heller ikke så meget værd.

Fodboldspilleren Ronaldo kan grine hele vejen til banken. Han modtager 2,4 mio. dollars for at lave et enkelt opslag med reklame på sin Instagram-profil. Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Mest fulgte i verden

Manden, der har overtaget førstepladsen, spiller fodbold og hedder Cristiano Ronaldo.

Han kan sætte 2,4 mio. dollars svarende til over 16 mio. danske kroner ind på bankbogen, hver gang han bringer et sponseret opslag, mens Kylie Jenner på andenpladsen 'kun' indkasserer 1,9 mio. dollars svarende til 12,7 mio. danske kroner.

Ronaldo har titlen som den mest fulgte person i verden på Instagram med sine 597 million følgere og er dermed foran personer som Lionel Messi, Selena Gomez og altså også Kylie Jenner.

Alligevel var Kylie Jenners brand indtil for kort tid siden 'mere værd' på reklamesiden, trods det lavere følgertal, men altså ikke længere.

Selena Gomez er verdens mest fulgte kvinde med 426 mio. følgere. Jenner har 397 mio. af slagsen.

Gomez overtog den kvindelige trone tidligere på året - ikke mindst fordi hun fik en masse nye følgere i forbindelse med en krig mellem hendes fans og fans af ekskæresten Justin Biebers kone, Hailey Bieber.

Reklamerer for krypto

Kylie Jenner har tjent en stor del af sin formue på at promovere modegiganten Jean Paul Gaultiers produkter, hun lægger masser af opslag op for Dolce & Gabbana, ligesom hun naturligvis har tjent store summer ved at reklamere for sine egne brands som Kylie Cosmetics and Kylie Swim, der betaler hende for reklamen på Instagram, selv om hun selv er ejer.

På den måde cirkulerer pengene så dejligt rundt i egne lommer.

Ronaldo har ifølge Unilad tjent store summer på at reklamere for blandt andet helse- og wellness-mærket Therabody, internetsiden LiveScore og krypto-virksomheden Binance.