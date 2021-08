Afløser fundet: Overtager rolle i legendarisk serie

Will Smiths afløser til rollen som Will i det nye bud på 'Rap fyr i L.A.' er fundet

Den unge skuespiller Jabari Banks fik sig en gedigen overraskelse, da selveste Will Smith facetimede ham og fortalte, at han havde fået rollen som Will i det nye remake af serien 'The Fresh Prince of Bel-Air' (på dansk: 'Rap fyr i L.A.', red.).

- Det er en kæmpe fornøjelse at kunne meddele, at du har fået rollen som Will i 'Bel-air', lyder det fra Will Smith i videoen, hvor han giver Banks nyheden om den nye rolle.

Den unge Banks, der udover at være skuespiller også er sanger, rapper og basketballspiller, har svært ved at tilbageholde begejstringen og er ovenud lykkelig for nyheden.

- Det her er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg tror ikke du forstår, eller jo det gør du nok, men serien har haft en stor indflydelse på mig, så det her er kæmpe, siger den glade Banks.

Du kan se Banks reaktion på nyheden i video herunder:

Nutidens Amerika

I 2020 blev der lavet en bestilling på et remake af serien, og nu er castingen i fuld gang.

I serien, der kommer til at hedde 'Bel-Air' følger man Wills svære rejse fra de mørke gader i West Philadelphia til de glamourøse mansions i bydelen Bel-Air.

Serien kommer til at tage udgangspunkt i nutidens Amerika og vil have mere fokus på på konflikter og dramaer i forhold til 90'er serien 'Rap Fyr i L.A.'

Will Smith skal selv være med inde over produktionen af serien, idet han er én af hele ni producenter bag.

Rollen som Will i den nye serie er Jabari Banks' første tv-rolle nogensinde.