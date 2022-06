Aflyser koncerter på stribe

Der er dårligt nyt til Justin Bieber-fans.

Fredag aften fortæller hitmageren i en video på Instagram, at han aflyser stribevis af koncerter, da han har fået en ansigtssygdom.

- Jeg vil lige fortælle jer, hvad der sker i øjeblikket. Som I nok kan se på mit ansigt, så har jeg det her syndrom, der hedder Ramsay Hunt Syndrom. Det kommer af en virus, der angriber nerverne i mit øre og ansigt. Det har lammet mit ansigt, fortæller Justin Bieber i videoen og fortsætter:

- Som I kan se, kan jeg ikke blinke med mit ene øje. Jeg kan ikke smile i den ene side af ansigtet, og jeg kan ikke bevæge mit ene næsebor. Jeg er helt lammet i den ene side af ansigtet, lyder ordene fra den canadiske hitmager.

Aflyser koncerter

- Til jer, der er frustrerede over de aflyste koncerter, kan jeg sige, at jeg ikke er i stand at gennemføre dem. Det er ret alvorligt, som I kan se. Jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men min krop forsøger at fortælle, at jeg skal sætte farten ned. Det håber jeg, I forstår, siger Bieber videre og tilføjer:

- Nu vil jeg bruge tiden på at slappe af og komme mig, så jeg kan komme tilbage og gøre det, jeg er født 100 procent til, afslutter han.

Justin Bieber står til at spille på Smukfest onsdag 3. august. I skrivende stund vides det altså ikke, om de aflysninger, verdensstjernen taler om, også indebærer den danske festival.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Smukfest.