Aflyser: Smittet med corona

Hvis man troede, at det nu skulle være slut med corona-aflysninger, har 'James Bond'-stjernen Daniel Craig sørget for, at man må tro om igen.

Den 54-årige skuespiller er nemlig blevet smittet med virussen, og det betyder, at den stort anlagte Broadway-musical 'Macbeth', som Daniel Craig spiller hovedrollen i, er blevet aflyst helt frem til 7. april.

Det beretter blandt andre The Hollywood Reporter.

Forestillingen havde premiere 29. marts, og foruden Daniel Craig er den Oscar-nominerede skuespiller Ruth Negga på rollelisten.

Daniel Craig har ikke kommenteret sin helbredstilstand, men han har tidligere fortalt, at netop pandemien og den følgende nedlukning har haft betydning for hans ønske om at vende tilbage til de skrå brædder.

- Der er så mange brancher, der har været hårdt ramt, men især underholdningsindustrien og især Broadway. Jeg er en del af teaterbranchen i byen, og jeg er meget stolt af det. Jeg vil gerne være en del af det for at hjælpe Broadway med at komme på fode igen, har han udtalt i talkshowet 'The Late Show'.

