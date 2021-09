Afslører barsk hemmelighed: Voldtaget som 17-årig

I mange år har den britiske sangerinde Sophie Ellis-Bextor båret på en grum hemmelighed.

Men nu er hun klar til at dele den med omverden.

Det sker i hendes nye erindrings-bog, 'Spinning Plates', hvor hun ifølge BBC fortæller om, hvordan hun som blot 17-årig blev voldtaget af en 12 år ældre guitarist.

Ugerningen fandt ifølge sangerinden sted i hans lejlighed.

- Jeg hørte mig selv sige 'nej' og 'jeg vil ikke', men det nyttede ikke noget, siger hun og fortsætter:

- Han havde sex med mig, og jeg skammede mig så meget. Det var sådan, jeg mistede min mødom. Jeg følte mig så dum.

Vil hjælpe andre

Den i dag 42-årige sangerinde fortæller, at hun mødte manden til en koncert, og at han efterfølgende inviterede hende hjem for at vise hende sine historiebøger.

Sophie Ellis-Bextor slog for alvor igennem ed sangen 'Murder on the Dancefloor'. Foto: Georg Wendt/Ritzau Scanpix

Men inden hun vidste af det, lå de på hans seng, hvor han hev trusserne af hende.

Hun fortæller, at hun nu står frem med sin historie i håb om at hjælpe andre til at lære, hvor grænsen går mellem to mennesker.

- Det, der skete for mig, var ikke voldeligt. Men jeg oplevede, han ikke lyttede til mig. Vi var to mennesker. Det ene sagde 'ja', den anden sagde 'nej'. Og 'ja'-sigeren gjorde det alligevel.

- Jo ældre, jeg er blevet, jo mere voldsom virker den mand, der ignorerede 17-årige mig, beretter hun.