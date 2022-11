Afslører: Betaler mere end 21 millioner om året i børnebidrag

Nick Cannon har mange børn, og det betyder, at han hvert år skal punge millioner af kroner ud i børnebidrag til børnenes mødre

Han er tv-vært, komiker, skuespiller og far til 11 - snart 12 børn.

Nick Cannon må siges at være en mand, der bestemt ikke er nærig med sit DNA. Og de mange børn betyder, at han heller ikke kan tillade sig at være nærig, når det kommer til at betale børnebidrag.

Således kastede avisen The Sun sig for nylig ud i at beregne, hvor meget farrollen egentlig koster Nick Cannon, og de nåede frem til tre millioner dollars, svarende til 21,6 millioner danske kroner.

Nu har 42-årige Nick Cannon dog i et interview med The Neighborhood Talk forklaret, at han bruger væsentligt mere end det.

- Bruger bestemt meget mere end det (tre millioner dollars, red.) på mine børn årligt. Jeg har ingen planer om nogensinde at skulle have noget at gøre med det offentlige system i forhold til mine børn, siger han i interviewet.

Han har dog ikke ønsket at sætte et præcist beløb på i forbindelse med interviewet.

Børn med flere kvinder

For nylig kunne Nick Cannon dele den glædelige nyhed, at hans 11. barn var kommet til verden, da dj Abby De La Rosa var nedkommet med datteren Beautiful Zeppelin Cannon.

I forvejen er de sammen forældre til tvillingerne Zion og Zillion.

Tidligere på efteråret blev han og modellen Britanny Bell forældre til sønnen Rise Messiah, som er hendes tredje barn med Nick Cannon. I forvejen har de sammen femårige Golden 'Sagon' og etårige Powerful Queen.

Derudover er Nick Cannon og modellen LaNisha Cole forældre til datteren Onyx Ice Cole Cannon, som kom til verden i september.

Tidligere på sommeren fødte modellen Bre Tiesi sin og Cannons søn Legendary. Cannon er desuden far til de 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med ekskonen Mariah Carey.

Sammen med modellen Alyssa Scott venter Nick Cannon sit 12. barn. De fik sidste år sammen sønnen Zen, der på tragisk vis mistede livet til kræft efter fem måneder.

