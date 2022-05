Afslører: Blev aldrig spurgt

Kim Cattrall fortæller, at hun aldrig fik tilbuddet om at medvirke i 'And Just Like That'

Siden premieren på spin off-serien 'And Just Like That', har Kim Cattrall ikke talt om 'Sex and the City' offentligt.

Men nu tager hun bladet fra munden.

Seks sæsoner og to film blev det til for 'Sex and the City'-stjernen, før hun forlod serien af egen fri vilje. Men efter at have takket nej til den tredje 'Sex and the City'-film tilbage i 2016, blev hun ikke kontaktet i forbindelse med den nye serie 'And Just Like That.

Det fortæller hun til Variety.

- Jeg blev aldrig spurgt, om jeg ville være med i spin off-serien. Jeg gjorde mine følelser tydelige efter den mulige tredje film, så jeg hørte om det ligesom alle andre: På sociale medier, siger Kim Cattrall.

Det hele kulminerede, da Kim Cattrall trak sig fra den tredje film af 'Sex and the City'. Foto:VIASAT/TV3

En stor grund til, at Cattrall takkede nej til en tredje film, var, at hun ikke kunne identificere sig med sin karakter Samanthas nye rolle.

Ideen var, at Mirandas dengang 14-årige teenage-søn Brady, skulle sende hende dickpics.

- Hvorfor kan Samantha, der ejer sit eget PR-bureau, ikke blive nødt til at sælge bureauet på grund af økonomiske problemer? 2008 var barskt (grundet finanskrisen, red.), og nogle er stadig kun ved at komme sig. Hun kunne være nødt til at sælge det til en ung fyr i hættetrøje, og det kunne være hendes store dilemma, siger Kim Cattrall og fortsætter:

- Serien er stort set bare den tredje film. Det er så kreative, de (produktionen.,red.) har været.

'And Just Like That' fik premiere i december og kan ses på HBO Max.