Afslører: Danmark var stor inspiration bag amerikansk hit-serie

Skaberen bag 'Succesion' fortæller, at den danske tv-serie 'Arvingerne' har været stor inspiration for ham

Den amerikanske tv-serie 'Succesion' har opnået historisk status med sin sidste og fjerde sæson, der havde premiere tidligere på året.

Men at serien blev så succesfuld, kommer helt bag på 'Succesion'-skaberen Jesse Armstrong.

Det fortæller han i et langt interview med Soundvenue.

Tidligere på ugen var Jesse Armstrong i Danmark, hvor han gæstede København, da han var til Copenhagen TV Festival. Og noget tyder faktisk på, at den danske kultur spiller en væsentlig rolle i den anmelderroste serie 'Sucession'.

Jesse Armstrong fortæller, at han er meget inspireret af Thomas Vinterbergs og Lars von Triers arbejde, også de populære tv-serier 'Broen' og 'Borgen' har hans særlige interesse.

Elsker Danmark

Noget tyder altså på, at Jesse Armstrong har et særligt forhold til dansk skuespil, i interviewet fortæller han nemlig, at han genbrugte noget dansk kultur ved 'Succesion's tilblivelse.

- Jeg indtog en masse kultur og bøger, da jeg prøvede at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre ’Succession’ til en virkelig verden. En af dem var ’Arvingerne’. Serien om kunstnermatriarken, hendes forhold til 60’erne, og hvordan det afspejler sig i familien og konflikten, der følger med. Det var en inspiration for ’Succession’, siger Jesse Armstrong til Soundvendue og tilføjer, at han godt ville optage nogle af scenerne i Danmark.

Jesse Armstrong er ikke den eneste bag serien, der har et godt forhold til Danmark, også Jeremy Strong, der har taget verden med storm for sin rolle som Kendall Roy i serien, har et helt specielt forhold til Danmark - faktisk elsker han landet.

Ekstra Bladet har som det eneste danske medie interviewet stjernerne fra tv-hittet 'Succession'. Her fortæller Jeremy Strong blandt andet om sit forhold til Danmark.