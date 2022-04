Afslører: - Det var forfærdeligt

Sharon Osbourne fortæller, at hun fik foretaget et 'forfærdeligt' ansigtsløft sidste år

Der er delte meninger omkring plastikkirurgi, og selvom Hollywood-stjernerne generelt er glade for at lægge sig under kniven, er det ikke altid, at det går som ønsket.

I hvert fald ikke for den 69-årige realitystjerne i 'The Osbournes' og forhenværende britiske 'X Factor'-dommer Sharon Osbourne.

I et nyt interview med 'The Sunday Times' åbner Sharon op om sin seneste plastikoperation, der ikke gik som planlagt.

'Jeg fik foretaget et ansigtsløft i oktober, og jeg lignede en af de der fucking mumier, som er pakket ind i bandager,' sagde tv-personligheden og fortsatte:

'Jeg siger dig, det var forfærdeligt. Jeg sagde sådan (til kirurgen): Laver du sjov med mig? Det ene øje var anderledes end det andet. Jeg lignede en fucking kyklon,' husker hun tilbage om episoden.

Ikke nok med at resultatet ikke blev, som Sharon ønskede det, så gjorde det også pokkers ondt, forklarer hun om operationen, der varede i fem og en halv time.

Sådan ser Sharon Osbourne ud efter et ansigtsløft, der ikke gik efter planen. Foto: Aude Guerrucci/Ritzau Scanpix

Sharon Osbournes ægtemand, den ikoniske musiker Ozzy Osbourne, 73, var tilsyneladende enig med sin kone om det dårlige resultat, hvorfor han tilbød hende at betale for en reoperation.

'Han sagde: 'Jeg er ligeglad med, hvor meget det koster, vi får det lavet om,' sagde Sharon, der deler børnene Aimee, 38, Kelly, 37 og Jack, 36, med Ozzy.

Til stor lettelse for Sharon var det ikke nødvendigt med endnu en operation, fordi her syv måneder efter proceduren er hun begyndt at kunne lide sit udseende, da hendes ansigt nu 'er ved at falde til ro'.

Sharon har altid været åben omkring de plastikoperationer, som hun har gennemgået gennem årene, og allerede i 2019 nævnte hun, at det næste, der skulle ske, var et ansigtsløft.

Det tog bare lige syv måneder, før tv-stjernen blev glad for sit nye ansigt.