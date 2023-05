Afslører detaljer om serie-comeback: Tager livet af konen

John Cleese har planer om at slå en helt central karakter ihjel, når den legendariske sitcom 'Halløj på badehotellet' - 'Fawlty Towers' - formentlig snart genoplives med en række nye afsnit efter 44 år.

Den nu 83-årige John Cleese, som lige nu skriver på manuskriptet sammen med sin datter, Camilla Cleese, bekræfter således ifølge Metro, at han har dystre planer.

John Cleese har ifølge mediet talt med The Sun, og her fortæller han, at en ny sæson vil byde på drama fra begyndelsen.

Cleese slår nemlig - i manuskriptet, ikke ved egen hånd - sin koleriske seriekone Sybil, oprindeligt spillet af Prunella Scales, ihjel.

Ifølge mediet kommer genoplivningen af serien til at lægge ud med, at Basil opdager, at han har en hemmelig datter, ligesom man vil følge, hvordan den lidt gammeldags hotelbestyrer kæmper med at passe ind i en moderne verden i forandring.

Annonce:

Cleese beskriver, at det planen, at han i en scene i begyndelsen af første afsnit meddeler sin datter på sms, at Sybil er død, men kommer til at lave en stavefejl, der skaber stor forvirring.

En typisk scene fra den oprindelige version af 'Halløj på badehotellet'. Basil helt oppe at køre og lettere forvirret i diskussion med sin snusfornuftige kone Sybil. Foto: Ritzau Scanpix/Mary Evan

Prunella Scales lever stadig, men er 90 år gammel, hvilket formentlig er årsagen til, at hun ikke skal spille med i en ny omgang 'Halløj på badehotellet'.

Serien kørte oprindeligt fra 1975 til 1979 i to sæsoner.

Der er en hel del hype især i det britiske omkring genoplivningen af den tidligere så populære sitcom, der også har været vist på dansk tv.

En del af det oprindelige hold fra 70'erne mødtes i 2009 til en reunion. Fra venstre Prunella Scales, John Cleese, Connie Booth (datteren Polly) og nu afdøde Andrew Sachs, der spillede den forvirrede tjener Manuel. Foto: Ritzau Scanpix

Mange frygter dog for den nye version og mener, at man skal 'bevare gravfreden' over serien. Flere påpeger, at serien risikerer at blive meget mindre sjov end originalen.

Også den altid højtråbende tv-personlighed Piers Morgan har givet sin mening til kende på Twitter:

'Nej, nej, nej. Det er en frygtelig idé', konstaterer han.

Hvad går tre-dages-reglen ud på? Og virker dickpics nogensinde? Det svarer Jeppe Bøg Risager og Mantas fra 'Fboy Island' på i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app