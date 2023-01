Afslører endnu en ulykke: Flækkede knæskaller og brækkede ribben

Jay Leno var tilbage i november udsat for en brandulykke, og nu er den gal igen. Midt i januar var han ude for en ulykke på sin motorcykel, som efterlod ham med flere brækkede knogler

Tv-værten Jay Leno er ikke jordens heldigste mand for tiden.

I november sidste år var han ude for en ulykke på sit værksted, hvor hans ansigt blev stærkt forbrændt, og nu har han igen været ude for en ulykke - denne gang på motorcykel.

Det skriver NBC,

Jay Leno fortæller, at han var ved at restaurere en gammel motorcykel, som han tog ud på en testkørsel, da han pludselig lugtede benzin og derfor kørte ind ad en sidevej.

- Så jeg drejede ind ad en sidegade og kørte over en parkeringsplads, men jeg så ikke, at en mand havde trukket en snor ud over parkeringspladsen uden at hænge et flag ned fra den, så jeg så den ikke, før det var for sent, siger han og fortæller, at han blev slået af motorcyklen, som fortsatte videre uden ham.

Det resulterede i intet mindre end et brækket kraveben, to brækkede ribben og to flækkede knæskaller.

- Men jeg har det OK!, siger Jay Leno ifølge mediet.

Den tidligere ulykke fandt sted i november sidste år, hvor Jay Leno arbejdede på en bil, da han pludselig fik benzin i ansigtet, som blev antændt.

Hans ven opdagede det dog hurtigt og fik branden slukket, men den tidligere tv-vært nåede at få tredjegradsforbrændinger i ansigtet.