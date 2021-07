Afslører helt særligt navn

For to måneder siden blev den amerikanske sanger Jason Derulo og hans modelkæreste, Jena Frumes, forældre til en lille søn.

- Et glimt af vores første uge med vores sunde og smukke lille konge, skrev 27-årige Jena Frumes dengang på Instagram sammen med et billede af hænderne på den lille ny.

Dengang var det endnu uvist, hvad sønnen skulle hedde, men nu afslører parret, at sønnen skal hedde Jason King. Og det er der en speciel grund til.

- Jeg ville gerne have, at mit navn skulle fortsætte med at være derude, og så har jeg en ide om, at det også kunne få mig lidt tættere på ham, fortæller den 31-årige 'Talk Dirty'-sanger om det særlige navn til People.

Der er også en anden grund til, at sønnen er opkaldt efter sin far:

- Han virker til at kunne lide musik allerede. Da han stadig lå i maven, begyndte han at sparke, når jeg spillede musik fra min telefon, for hver morgen spillede jeg den sang for ham, som jeg havde lavet natten før. Det er det eneste, der får ham til at slappe af nu. Han kan være helt vild det ene øjeblik, og når musikken så spiller, så er han helt stille, forklarer Jason Derulo.

Sangeren fortæller dog, at der også spilles en hel del børnemusik i det lille hjem. Sangeren har derfor overvejet, om han selv skal til at lave sine egne børnesange til sønnen.

- Hvis han kan lide det, så kan det jo være, at andre børn måske googså kan, forklarer han.

Jason Derulo og Jena Frumes mødte hinanden i et træningscenter sidste år, før alt lukkede ned.