Afslører hemmelig kamp: Kunne ikke få børn

Hollywoodstjernen Jennifer Aniston har i årevis måttet finde sig i spekulationer om, at hun havde valgt karrieren som skuespiller over familielivet.

I en alder af 53 år har Aniston nemlig ingen børn, men faktisk var der aldrig tale om et fravalg af børn fra hendes side.

Det fortæller skuespilleren, der især er kendt for rollen som Rachel Green i tv-serien 'Venner', i et interview med magasinet Allure, hvor hun for første gang sætter ord på den kamp, hun i årevis gennemlevede for at opfylde ønsket om børn.

- Jeg forsøgte at blive gravid. Det var en udfordrende vej for mig, vejen til at lave børn, fortæller hun og fortsætter:

- Årevis med spekulationer. Det var virkelig hårdt. Jeg gik gennem IVF (fertilitetsbehandling, red.), drak kinesisk te, alt hvad du kan forestille dig. Jeg lagde alle mine kræfter i det. Jeg ville have givet alt for, at nogen havde sagt til mig, at jeg skulle fryse mine æg ned. Man tænker bare ikke over det. Så her er jeg i dag. Skibet er sejlet.

'De rene løgne'

Særligt da Jennifer Aniston og skuespillerkollegaen Brad Pitt blev skilt i 2005 efter fem års ægteskab, føg spekulationer om ørerne på Aniston.

Fortællingen blev ifølge Aniston, at hun havde valgt sin karriere frem for at få børn med Brad Pitt, og det er ifølge skuespilleren 'de rene løgne'.

- Fortællingen blev, at jeg var selvisk. At jeg kun tænkte på min karriere. Og Gud forbyde, at en kvinde er succesfuld og ikke får et barn. Og grunden til, at min mand forlod mig, at vi brød med hinanden og sluttede vores ægteskab, var, at jeg ikke ville give ham et barn, siger hun i interviewet.

I dag har Jennifer Aniston dog sluttet fred med, at det ikke var hendes lod i livet at blive mor, og hun er glad for, at hun ikke længere skal tænke over, om det kan lade sig gøre.

- I dag har jeg det godt med, hvor jeg er, faktisk bedre end jeg havde det i mine 20'ere eller 30'ere, selv i mine 40'ere, siger Aniston.

Foruden Brad Pitt, som hun var gift med fra 2001 til 2005, har Jennifer Aniston været gift med skuespiller Justin Theroux. Deres ægteskab varede fra 2015 til 2017.

