Afslører: Jack havde trekant i Playboy Mansion

I et udsnit af Pamela Andersons nye bog afslører hun en hed episode i Playboy Mansion, som den verdenskendte skuespiller Jack Nicholson angiveligt skulle have været en del af

En, to, trekant.

Det var ifølge den canadisk-amerikanske skuespiller Pamela Anderson geometrien bag en fræk seance, som skuespilleren Jack Nicholson havde begivet sig ud i engang i Playboy Mansion.

Det skriver mediet Variety på baggrund af et nyt udkast fra Andersons kommende biografi, 'Love, Pamela'.

'Jeg gik forbi for at bruge spejlet og bukkede mig over vasken for at få styr på min lip gloss. Jeg prøvede at kigge væk, men jeg kunne ikke lade være, og jeg fik øjenkontakt med ham i spejlet. Og det fik ham vist over målstregen, for derefter lavede han en sjov lyd og sagde 'tak, skat', skriver Anderson i bogen ifølge Variety.

Voldtaget som 12-årig

Episoden er blot én af mange beskrivelser fra bogen, der også berører seksuelle overgreb og anekdoter om folk i mediebranchen, der har opført sig krænkende over for den tidligere 'Baywatch'-stjerne.

Udover Nicholson-episoden beskriver Anderson blandt andet, at hun blev voldtaget som 12-årig og herudover oplevede to andre seksuelle overgreb, inden hun fyldte 18, ligesom hun også beskylder skuespilleren Tim Allen for at flashe hende under optagelserne til filmen 'Home Improvement' i 1991.

Det afviser Tim Allen dog at have gjort, skriver mediet.

Udover den kommende biografi er også Netflix på vej med en Pamela Anderson-dokumentar, 'Pamela, A Love Story', der ligesom bogen udkommer 31. januar.

