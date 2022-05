Afslører: - Johnny Depp reddede mit liv

Tilbage i 1995 levede Courtney Love et voldsomt liv med hårde stoffer og fester. Nu fortæller hun, at det på et tidspunkt var meget tæt på at gå galt, da hun tog en overdosis, og at det var skuespilleren Johnny Depp, der endte med at redde hendes liv.

Han gav hende nemlig førstehjælp på gaden ude foran en natklub, hvilket reddede hendes liv.

Det skriver blandt andre Page Six på baggrund af en video, Courtney Love har delt på en venindes profil på Instagram.

Dengang ejede Johnny Depp en natklub ved navn The Viper Room på Sunset Strip i West Hollywood i staten Californien i USA. Natklubben blev et sted, rige og kendte hang ud, og derfor tilbragte Courtney Love også aftener på klubben.

Men den aften i 1995 endte knap så festligt, da den i dag 57-årige Courtney Love tog en overdosis. Det fandt sted kort efter, hendes mand, den legendariske musiker Kurt Cobain, havde taget sit eget liv i 1994.

Johnny Depp var dog hurtig til at give førstehjælp, så Courtney Love overlevede sin overdosis.

Natklubben The Viper Room er ligeledes kendt for at være det sted, skuespilleren River Phoenix døde af en overdosis.

Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for bagvaskelse, efter hun skrev en klumme i Washington Post, hvori hun kaldte sig selv for et offer for hustruvold. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Hjalp datteren

Courtney Love og Kurt Cobain fik sammen datteren Frances Bean, som i dag er 29 år, og i videoen fortæller Courtney Love, at Johnny Depp flere gange har rakt ud til datteren for at sikre sig, at hun var okay efter Cobains selvmord og Loves stofmisbrug.

Han sendte derudover en limousine til datterens skole, da han spillede rollen som kaptajn Jack Sparrow i 'Pirates of the caribean'-filmene, så hun og hendes veninder kunne komme med til premieren.

- Han gjorde det flere gange. Han gav hende sit eget sæde med hendes navn på det, fortæller hun.

Hård retssag

I øjeblikket er Johnny Depp en del af en seks uger lang retssag mod sin ekskone, Amber Heard.

Men selvom Courtney Love støtter Johnny Depp, så har hun sympati for Amber Heard i øjeblikket, som møder meget had på sociale medier.

- Jeg har været den mest forhadte kvinde i USA. Jeg har været den mest forhadte kvinde i verden før TikTok, og det er virkelig... Jeg har meget sympati for, hvordan det må føles for Amber. Fuck man, wow, kan du forestille dig at være hende? siger hun i videoen.