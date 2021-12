Afslører: Kan blive den sidste

Alting har en ende, og for Ed Sheeran kan enden på turné-livet meget vel være slut snart.

Efter den kommende turné, som blandt andet byder på fire koncerter i Danmark næste år, kommer han formentlig ikke til at tage på en stor turné igen.

Det fortæller han i podcasten 'Tell me a lesson' på BBC.

- Jeg ville hade at gøre det i 20 år og have et forhold med mine børn, som havde lidt under det, fordi jeg valgte arbejde over dem.

- Jeg tror, det handler om at finde balancen i det - og jeg tror helt ærligt, at efter den næste turné, jeg skal på, kan jeg ikke se mig selv gøre det igen på den måde, siger han.

I fremtiden forestiller han sig, at han tager på turné seks uger om sommeren eller seks uger om vinteren, så han kan bruge tid med sin hustru, Cherry Seaborn, og sin datter, Lyra.

Ed Sheeran har tidligere taget en pause på et år fra turné-livet i 2019, da han arbejdede på albummet 'Equals', som blev en kæmpe succes.

Den kommende turné kaldes 'The Mathmatics Tour', selvom den egentlig hedder '+ - = ÷ x Tour', og den bliver kickstartet i Dublin til april.

Den rødhårede popstjerne spiller dog først i Danmark i efteråret, hvor han 3., 4., 5., og 6. august spiller i Øresundsparken i Tårnby på Amager ved København. Samtlige fire koncerter er udsolgte.