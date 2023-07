Afslører klam vane: Går ikke i bad

Selvom man er Hollywood-stjerne, er man også bare et menneske. Det gælder også for America Ferrera

Det er ikke alle, der nødvendigvis går glad i bad og synger shu-bi-doo-eh hver eneste dag.

Men de fleste går ligefrem ikke og praler med det, hvis de holder sig fra bruserens stråler i længere tid ad gangen.

Det gælder dog ikke 'Ugly Betty'-stjernen America Ferrera.

I en ny video, hvor hun lader sig quizze af sine medstjerner fra den nye 'Barbie'-film, skal de nemlig gætte, hvad hendes såkaldte 'guilty pleasure' er. Noget, man nyder at gøre, men som man skammer sig over at sige højt.

Men det er ikke at guffe kagedej, som medspillerne fra filmen ellers gætter på som America Ferreras syndige nydelse. Svaret er, vil nogle sige, lidt værre.

- Åh, jeg kommer til at fortryde, at jeg siger det her, indleder Ferrera, inden hun går til bekendelse.

- Min 'guilty pleasure' er ikke at gå i bad i nogle dage.

Reaktionen kommer også prompte:

Annonce:

- Hvad?!, udbryder Margot Robbie, der spiller Barbie i filmen, mens resten af gruppen rynker på næsen ad deres medspillers hemmelighed.

LÆS OGSÅ: Virkelighedens Barbie og Ken: En overflod af indgreb

Skuespillerne fra 'Barbie' ved filmens premiere. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Pikløs Ken og Barbie uden vagina

'Barbie'-filmen havde premiere i denne uge og har Margot Robbie i hovedrollen som Barbie, mens Ken bliver spillet af Ryan Gosling.

Desuden er stjerner som Will Ferrell, Michael Cera, Kate McKinnon, Dua Lipa, Simu Liu, Issa Rae og Emma Mackey på rollelisten.

Ekstra Bladets anmelder var ikke ellevild med filmen, som han kaldte en 'fjollet parodi på perfektion og stereotype kønsroller'.

Du kan læse anmeldelsen her.