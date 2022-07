Afslører: 'Mangler' en del af hjernen

Emilia Clarke er kommet med en opsigtsvækkende afsløring om sig selv.

En del af hendes hjerne fungerer ganske enkelt ikke.

Det hævder 'Game of Thrones'-stjernen i hvert fald selv. Årsagen skulle være to aneurismer, hvilket vil sige en udposning på en af hjernens pulsårer.

De to aneurismer skulle være fundet i 2011 og 2013, imens hun filmede 'Game of Thrones'.

- Den andel af min hjerne, der ikke længere er brugbar ... Det er ufatteligt, at jeg er i stand til at tale og udtale ting, og at mit liv er fuldstændigt normalt uden nogen former for følgevirkninger, fortalte hun i BBC's 'Sunday Morning'.

Griner af det

Emilia Clarke, der spillede rollen som Daenerys Targaryen i hitserien, har tidligere fortalt om hændelsen, men ikke at hendes hjerne ikke er fuldt funktionsdygtig.

Hun fortæller selv om skanningsbillederne af hjernen:

- Det er faktisk en del, der mangler, hvilket altid får mig til at grine. Jeg er en del af en meget, meget, meget lille procentdel, der overlever det.

Emilia Clarke er en del af den kommende Disney+-serie 'Secret Invasion'.