Afslører ny hemmelighed: - Det er sidste gang

De lykkelige nyheder vil ingen ende tage for sanger, skuespiller og podcastvært Jana Kramer.

For blot to uger siden kunne hun afsløre, at hun var blevet forlovet med den tidligere professionelle fodboldspiller Allan Russell, og nu overrasker hun sine fans med endnu en afsløring.

'Vi har holdt på en anden hemmelighed (jeg lover, det er sidste gang, vi kommer med en nyhed... i hvert fald i et lille stykke tid), men jeg er gravid!!!!', skriver Kramer i et opslag på Instagram.

'Jeg føler mig ovenud velsignet og taknemmelig for, at dette barn bliver en del af vores historie. Jeg troede aldrig, jeg skulle se ordet 'gravid' på en test igen, men tak til Clear Blue (graviditetstest, som Jana Cramer reklamerer for, red.) for at gøre det mere tydeligt end nogensinde', fortsætter hun.

Fjerde ægteskab

39-årige Jana Kramer, der især er kendt fra tv-serien 'One Tree Hill', har i forvejen børnene Jolie på syv år og Jace på fire år med sin eksmand, tidligere NFL-spiller Mike Caussin.

De to var gift fra 2015 til 2021, og da de gik fra hinanden og blev skilt, fik det stor opmærksomhed i offentligheden på grund af beskyldninger om utroskab.

Jana Kramer lovede efterfølgende, at hun ville være mere privat med sine kærlighedsforhold fremover.

Ægteskabet med 42-årige Allan Russell, der altså også nu skal være far til det kommende barn, bliver Jana Kramers fjerde.

Fra 2010 til 2011 var hun gift med manuskriptforfatter og skuespiller Johnathon Schaech. Hendes første ægtemand var Mike Gambino, som hun blev gift med i 2004. Det ægteskab holdt mindre end et år.