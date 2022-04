Afslører nye detaljer om afskåret fingerspids

Der er efterhånden ingen tvivl om, at verdensstjernen Johnny Depp peger på sin ekskone Amber Heard som den voldelige part i deres forhold.

I to dage har 58-årige Depp, i hvad flere medier har kaldt et nærmest uendeligt vidneudsagn, givet sin version af deres forhold og forklaret, hvorfor han har sagsøgt Amber Heard for bagvaskelse i forbindelse med artiklen fra 2018, hvor hun skrev, at hun havde været udsat for hustruvold.

Onsdag nåede Johnny Depp til en episode tilbage i 2015, hvor Amber Heard ifølge hans udsagn gik amok under et skænderi og kastede en vodkaflaske efter ham.

Episoden har tidligere været omtalt i forbindelse med retssagen mellem Depp og mediet The Sun, der havde kaldt ham en 'wife beater' (hustrumishandler, red.), men under onsdagens retsmøde i Virginia kom Depp med nye detaljer.

Man kan stadig se et hak i Depps midterste fingerspids, som ifølge hans udsagn stammer fra en episode, hvor Amber Heard kastede en flaske efter ham. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Blodet sprøjtede

Han forklarede, at Heard i et skænderi havde kastet en flaske vodka mod hans hoved. Flasken ramte i første omgang ikke, men da hun igen kastede den skårede flaske, ramte den hans hånd.

- Blodet sprøjtede ud. Jeg tror, jeg fik et slags - jeg ved ikke, hvordan et nervøst sammenbrud føles, men det er nok det tætteste, jeg nogensinde har været på sådan et. Der var intet, der gav mening for mig, lød det fra Depp.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Dette foto blev vist frem for dommeren, juryen og de andre fremmødte i retten onsdag. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Johnny Depp fik behandlet skaden på sygehuset i Australien, hvor parret arbejdede på tidspunktet for hændelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Den sære sindstilstand, han oplevede, fik ham ifølge Depp selv til at skrive på væggen med sit eget blod og gemme sig på badeværelset, hvorfra han ringede til lægen. Men da han kom på skadestuen, var han ikke klar til at fortælle sandheden om, hvad der var sket.

- Jeg løj, for jeg ville ikke afsløre, at det var miss Heard, der havde kastet en vodkaflaske mod mig, der rev min finger af. Jeg ville ikke skabe problemer for hende. Jeg forsøgte at holde tingene så nemme for alle som muligt, sagde han.

Amber Heard har endnu ikke afgivet forklaring i sagen, der samlet forventes at løbe over seks uger.